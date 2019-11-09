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عمة هيثم أحمد زكي: "دا لحمنا ولم نقصر معه".. وهذا سبب انشغالنا عنه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:34 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
سناء إسماعيل
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علقت إيمان عطية، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، وعمة الفنان هيثم أحمد زكي، على وفاة هيثم المفاجأة، مؤكدة أنها صدمة كبيرة ووجيعة، وأنها إلى الآن تشعر أنها شائعة وليست حقيقة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "هيثم والده كان محتويه ولم يقصر معه وربنا كان معه أحن من الكل هيثم له عائلة كبيرة في الزقازيق، عمته منى وأنا إخوات أحمد زكي من والدته وكنا موجودين معه".

وتابعت: "الانتقادات التي وجهت لنا بسبب عدم وجود أحد من عائلته ليستلم جثمانه، وجعتنا جدًا ومستحيلة كيف يقال إننا لسنا موجودين لنستلم جثمانه؟ متابعة عندما علمنا بالخبر كانت الساعة 9 الصبح وكنت أعتقدها شائعة وقالوا قبل ذلك إنه توفي وأنه تزوج، وعندما عرفت من التلفزيون أحضرت كل الأوراق التي تثبت صلة القرابة بيننا وكان الأستاذ أشرف زكي استلم الجثمان وأشكره على ذلك".

وأكدت أن عائلتها واجهت انتقادات حادة من قبل الناس ونالتهم العديد من الشتائم بسبب عدم وجود أحد لاستلامه، قائلة: "لم نقصر في ابننا ولحمنا ودمنا وشقيقتي الكبرى انهارت بعد سماع هذا الكلام".

وطالبت الناس بعدم الهجوم عليهم إكرامًا لأحمد زكي ونجله، مشيرة إلى أن ما أخد هيثم منهم هو دخوله التمثيل وأنهم كانوا على اتصال دائم به ولم ينقطعوا عنه.
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