السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

ارتفاع أسعار السكر.. والطن بـ 335.20 دولار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:36 م
السكر
السكر
طباعة
شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في الأسواق التجارية، وسجل سعره نحو 335.20 دولار للطن، مقارنة بنحو 332.10 دولار أمس؛ ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.

وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، بأن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري، نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال الفترة نفسها.

يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة بديلة فى ملف "سد النهضة".. ماذا يعنى احتكام مصر للمادة الـ10 من اتفاق 2015؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

الصور

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

image description

تكريم نجوم الفن في احتفالية مبادرة مرضى السرطان

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

تعرف على اشهر امراض الشتاء

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الشاى الأخضر يمنع تكاثر الخلايا السرطانية

4 أنواع من الأعشاب تساعدك على النوم العميق

الرئيس نيوز

استكمالاً لرحلته العلاجية.. "الخطيب" يطير إلى فرنسا

أحمد موسى يكشف علاقة تركيا بتفجير الطائرة الروسية بمصر

إسرائيل تنسحب من منطقتى الباقورة والغمر الأردنية

حضور كثيف للفنانين بعزاء هيثم زكي

منوعات

شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة

احذر.. مرض سرطان الفم القاتل

وفاة الملياردير الفلبيني جوكونجوي

الصين تعلن خطتها لإرسال البشر للمريخ

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية "الخواجا" لمحمد طعان بنادي التجاريين

عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر (صور)

فعاليات ملتقى الثقافات الأفريقية بـ"الأعلى للثقافة" (فيديو)

"عنبر تاء" رواية جديدة لمحمود جمال عن دار "لوغاريتم"

صفحتنا ع الفيس بوك