"المحكمة" تُقصي "رابعة" من المنافسة في The Voice.. صور

وضعت الفنانة الإماراتية أحلام المتسابقة المصرية رابعة، مع المتسابق العراقي علي الشريف، في مرحلة المواجهة بأغنية "المحكمة"، للفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة المغربية أسما لمنور، في برنامج The Voice.



ورغم قوة المواجهة بين المتسابقين في البرنامج وقوة صوتهماـ إلا أن الفنانة أحلام اختارت المتسابق علي الشريف، ليتأهل لمرحلة العروض المباشرة ويقصي المتسابقة المصرية رابعة عن المنافسة في البرنامج.



وقالت رابعة في أول تعليق لها بعد خروجها من البرنامج، إنها تعتبر أن مشاركتها في The Voice، هو البداية الحقيقية لها.

