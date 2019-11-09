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محافظات

تكريم حفظة القرآن في احتفالية "شباب الغربية" بالمولد النبوي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:53 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نظمت إدارة مركز شباب كفر ميت حواى، مركز السنطة بالغربية احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز السنطة، وفهمي زهرة مدير إدارة الشباب بالسنطة، وفهمي زيادة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر ميت حواى، وتم تكريم العشرات من حفظة القرآن الكريم.

وقال "بدراوي" إن تلك المناسبة الدينية هي ذكرى عظيمة على كل الأمة الإسلامية، ودائما ما يكون هناك حرص على مشاركة أهالي الدائرة احتفالهم بذكرى مولد النبوي، وتكريم الفائزين في حفظة القرآن الكريم.
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