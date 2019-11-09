قيادي بـ "فتح" يكشف تفاصيل جديدة عن استشهاد ياسر عرفات

قال النائب أشرف جمعة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح"، إنه بالتزامن مع احتفال الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف، يحل اليوم الذكرى الـ15 لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه أثناء الاحتفالية اليوم بمرور 15 عامًا على ذكرى استشهاده، طالبوا لجنة التحقيق المشكّلة بكشف الحقائق كاملة.



وأشار إلى أن الجميع يعلمون بأن الجانب الإسرائيلي هو من قام بتسميم الرئيس الراحل، وهو من قام بعملية الاغتيال، ولكن الشعب يريد اليد المساعدة التي قامت بتنفيذ هذا العمل الجبان.



وأردف: "أعلنا اليوم موقفنا الواضح والصريح حتى يرتاح كل الأحرار في العالم والشعب الفلسطيني بالنتيجة التي طال انتظارها".

