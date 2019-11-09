مصرع عروس وإصابة خطيبها في حادث تصادم بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب خطيبها بإصابات خطيرة، إثر تصادم موتوسيكل كانا يستقلانه بلودر، في قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد جهاد الشربيني مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل ولودر على طريق شرنقاش - طلخا.



انتقل على الفور ضباط مباحث طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى غالية جمال يوسف 20 سنة، ومقيمة قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا، وإصابة خطبها ويدعى محمود جمعة 23 سنة، ومقيم بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا.



وأكد بعض أهالي قرية الفتاة أنها كانت تستعد للزواج بعدما تم عقد قرانهما منذ أيام، وأثناء خروجهما لشراء بعض مستلزمات الزواج وكانا يستقلان موتوسيكل، دهسهما لودر، مما أسفر عن مصرع الفتاة في الحال وإصابة خطيبها بإصابات خطيرة، جرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الطوارئ تحت تصرفات النيابة العامة، ونقل خطيبها للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.