شاركت الفنانة هالة صدقى، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" 3 فيديوهات، كشفت من خلالها تعرض فيلا والدتها للسرقة.



وقالت "هالة" باكية في الفيديوهات: "خد كل حاجة حتى طقم الأسنان خده، خد كل الكريستالات"،

وعلقت على الفيديوهات، قائلة: "تكملة للناس اللي حاطة عينها علينا، سرقة فيللا أمي للمرة التامنة، ووجود سكينة بالمكان، كل يوم في يوم أسعد من إللي قبله، برضه بحمد لله."



يذكر أن والدة الفنانة هالة صدقى توفيت أغسطس الماضي، بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر.



من جانب آخر، شاركت الفنانة هالة صدقي فى سباق رمضان الدرامي الماضى بمسلسل "بركة"، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبورية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج محمود كريم.