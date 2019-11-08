محيى إسماعيل يحتفل بعيد ميلاده الـ73

يحتفل النجم محيي إسماعيل الذي اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية والمركبة، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ73 الموافق الـ8 من نوفمبر.



درس محيي في كلية الآداب قسم الفلسفة، وفي معهد الفنون المسرحية، وعمل بالمسرح القومي، وهو من مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969، له أفلام عديدة أشهرها "الإخوة الأعداء"، إضافة إلى: "الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، وراء الشمس".



يذكر أن الفنان محيي إسماعيل قد تعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات بعد تصريحاته المثيرة، على هامش حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير، كعضو لجنه تحكيم المسابقة في الدورة الـ35 من المهرجان، ما جعله يتصدر قائمة أعلى المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.