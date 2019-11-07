"الجزيرة".. تاريخ طويل مع دعم الإرهاب (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير فيديو بعنوان "قناة الجزيرة.. مرآة سياسة قطر"، كشفت فيه دور القناة القطرية في توفير الدعم الإعلامي للجماعات الإرهابية.

وأوضح الفيديو، أن قناة الجزيرة انطلقت في نوفمبر 1996 بدعم من أمير قطر السابق حمد بن خليفة وبميزانية تجاوزت 160 مليون دولار لكنها لم تعرف بشكل واسع إلى عام 2001 مع أحداث 11 سبتمبر، حينما بثت التسجيلات الخاصة ببن لادن وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

ومنذ ذلك الحين بدأت القناة في فتح خط متصل مع الإرهابيين، وخرج العالم من أحداث 11 سبتمبر بسياسة واضحة تدعم محاربة الإرهاب وقادته.

لكن الجزيرة ومن قبلها قطر لم تخرج من خطابات بن لادن بل مدت الخط على استقامته وزارت مخيمات تنظيم القاعدة وأجرت المقابلات مع قاعدة التنظيم الإرهابي حتى صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد "أحمد موفق زيدان" عضو في تنظيم القاعدة وتم وضعه على قائمة مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم.

ودعمت القناة القطرية تنظيم القاعدة بكل أذرعه أفغانستان واليمن والعراق وسوري وليبيا، وتوسعت في دعم الإرهاب فشملت تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم "الإخوان" وميليشيات الحوثي، وعقدت اللقاءات مع القادة من كل معسكر إرهابي وحولت الإرهابيين من مطاردين إلى نجوم شاشات فضائية



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