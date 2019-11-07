إلهام شاهين عن وفاة هيثم أحمد زكي: "معرفش العيلة دي فيها إيه"

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 35 عامًا وسبب وفاته صدمة كبيرة لنجوم الفن.وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "شاب زي الورد وصغير يا حبيبي، وحياته كلها كانت حزينة وكئيبة، معرفش العيلة دي كلها فيها إيه؟".وأضافت: "الله يرحمه بفتكر دلوقتي، أبوه وأمه وكل العيلة الله يرحمهم جميعًا".ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.يذكر أن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان أشرف زكي، المخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفي، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبد المنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبدالغني، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، بسمة، دينا الرشبيني، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير.