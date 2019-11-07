الذهب يهبط أكثر من 1% إلى أدنى مستوى

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر.



وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67 بالمئة الى 1468.1 دولار للأوقية.



ويجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند حوالي 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو.