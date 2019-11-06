محامية "فتاة العياط" تكشف عن أول جملة قالتها بعد خروجها من السجن

قالت دينا المقدم، محامية أميرة أحمد رزق، الشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن أميرة وصلت إلى منزلها اليوم الأربعاء فجرًا.



وأضافت خلال لقائها برفقة الفتاة في أول ظهور إعلامي لها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن أول جملة قالتها أميرة لها في الطريق: "اتعلمت إني أسمع كلام بابا وماما، وإني أقول حاضر على كل حاجة".



وأكدت أن المرحلة التي وصلت لها الفتاة كانت بسبب سماعها لكلام الفتيات اللاتي كن يعملن معها في المصنع وتنفيذه دون أي تفكير.

