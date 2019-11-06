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الصحة

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أكدت الدراسات، أن الأحماض الدهنية والأوميجا 3 تحتوي على إجراءات مضادة للالتهابات، واعتقد الباحثون أنها تساعد على تخفيف الشعور بالاكتئاب والقلق، إلا أن هناك أبحاثًا جديدة كشفت عكس ما سبق، وهو ما قلب الموازين على تأثير الأوميجا 3 على الصحة العقلية.

وكشف بحث جديد أجري مؤخرا في جامعة إيست أنجليا، أن تناول الأسماك الدهنية والمكسرات التي تحتوي على الاوميجا 3، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك الجسمانية، ولكن ليس لها نفس التاُثر على الصحة العقلية، محاربة القلق والاكتئاب.

وأكد العلماء المشرفون على البحث، أن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والمكملات الغذائية، يمكن أن تقلل من خطر الاكتئاب ولكن بنسبة ضئيلة تصل إلى 1%، وفا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسات أكثر من 41000 مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وكشفت نتائج البحث إلى أن دهون أوميغا 3 ليست فعالة للصحة النفسية، بالإضافة إلى أنها لها تأثير بسيط على الصحة العقلية، ويساهم في تخفيف الاكتئاب والقلق، والذي يصل إلى نسبة 1%.

وقال الدكتور لي هوبر المشرف على البحث: إنه بالرغم من تاُثير الأوميجا 3، إلا أنه شهد تأثيرا بسيطا في محاربة أعراض الاكتئاب، والقلق، ولكنه ليست بنتائج ملموسة.

وأكدت نتائج البحث، أن تناول الأوميجا 3 يمكن أن يساهم في الحد من أعراض الاكتئاب والقلق، ولكن بنسبة بسيطة للغاية، لذا يمكن اتباع نظام غني بالأوميجا 3، ولكن مع عدم التخلي عن العلاجات التي تساهم في الحد من الاكتئاب والقلق.

وقال الدكتور كاثرين دين، مؤلف مشارك في كلية العلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة: "يمكن أن تكون الأسماك الزيتية غذاء مغذيا للغاية كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكنها لن تمثل تأثيرا واضحا على الحد من أعراض الاكتئاب والقلق.

وأجريت هذه الدراسة بناء على دراسة أخرى أجريت في عام 2016، والذي اقترح فيها الباحثون من جامعة ملبورن وجامعة هارفارد، أن تناول أوميجا 3 تحسن الحالة المزاجية بشكل كبير عندما يقترن بمضادات الاكتئاب على الدواء الوهمي، وذلك نظرًا لأن أوميجا 3 يمكن أن تنتقل بسهولة عبر غشاء خلايا الدماغ، والتي قد تتفاعل مع الجزيئات ذات الصلة بالمزاج داخل الدماغ.
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