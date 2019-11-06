محيي إسماعيل لمستغلي صورته أو صوته: "احذروا"

شارك الفنان محيي إسماعيل، متابعي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو جديد له، حذر خلاله من استغلال صوته أو صورته بالخطأ بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر تصريحاته التي قالها على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.



وقال إسماعيل، في الفيديو: "الجمهور الحبيب العزيز على نفسي، في كلمة دايما بحب أقولها، قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو الحب، بشكركم أوي إنكم وصلتوني للتريند".



وأضاف: "طبعًا بتبادل معاكم طول عمري بالصدق والالتزام على مدى 50 عاما، منذ أن وعيت على الفن، وفوجئت خلال الأيام الماضية ببعض الفيديوهات عليها صورتي ولكن ليس صوتي".



واختتم حديثه، قائلا: "أُحذر أي حد يستغل صورتي أو صوتي خطأ"، متابعا: "لا بد من الحصول على موافقة صريحة مني، وأي اعتداء على الحقوق الملكية الفكرية الخاصة بي، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".



شارك الفنان محيي إسماعيل، متابعي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو جديد له، حذر خلاله من استغلال صوته أو صورته بالخطأ بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر تصريحاته التي قالها على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.



وقال إسماعيل، في الفيديو: "الجمهور الحبيب العزيز على نفسي، في كلمة دايما بحب أقولها، قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو الحب، بشكركم أوي إنكم وصلتوني للتريند".



وأضاف: "طبعًا بتبادل معاكم طول عمري بالصدق والالتزام على مدى 50 عاما، منذ أن وعيت على الفن، وفوجئت خلال الأيام الماضية ببعض الفيديوهات عليها صورتي ولكن ليس صوتي".



واختتم حديثه، قائلا: "أُحذر أي حد يستغل صورتي أو صوتي خطأ"، متابعا: "لا بد من الحصول على موافقة صريحة مني، وأي اعتداء على الحقوق الملكية الفكرية الخاصة بي، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

