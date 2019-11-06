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بعد شائعة الانفصال.. أول صورة لبيرين سات مع زوجها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:36 م
لبيرين سات
لبيرين سات
سناء إسماعيل
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انتشرت العديد من الأخبار مؤخرًا حول انفصال النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة عربيًا باسم "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع"، عن زوجها المغني كنان دوغلو.

والتقط صورة لبيرين برفقة زوجها صباح اليوم الأربعاء، خلال تجولهما في شارع أجاركنت، وهو يحاوطها بيديه على كتفيها بينما تضع يديها هي على وسطه في صورة ترد على كل الأخبار التي نشرت.

وكانت بيرين، قد اكتفت بالصمت ولم ترد على أسئلة الصحفيين، في أغلب اللقاءات، وتسبب في انتشار الشائعة هو ظهورها بدون زوجها في أكثر من مرة.

من ناحية أخرى، كشفت بيرين سات مؤخرًا سبب رفضها المشاركة في فيلم "العشق الممنوع"، مع النجم كيفانش تاتليتوج، وذلك نظرًا لانشغالها بعدة أمور، كما رحّبت بالعمل مع النجم التركي كيفانش في أعمال مقبلة.

وأكدت بيرين سات، أنها غير نادمة على تقديم المشاهد الجريئة في مسلسلاتها سابقًا، مشيرة إلى أن القبلات التي أدتها كانت تخدم قصة العمل وتفيده.

وأضافت بيرين أن تركيا حازت على أعلى نسب بزيارة المواقع الإباحية الأجنبية، متسائلة عن عدم الحديث عن ذلك والاستمرار فقط بانتقاد أدوارها التمثيلية.

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