نقابة المعلمين: وزير التعليم لم يجتمع معنا سوى مرة واحدة

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إنهم لم يجتمعوا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سوى مرة واحدة فقط منذ أن تولى منصبه، مضيفًا فى تصريح خاص للدستور، أن مطالب النقابة كثيرة ولا بد من مناقشة الوزير فى أمور كثيرة سواء تخص المعلمين أو الماليات.



وأشار إلى أنه لم يحدث من قبل أن وزير تربية وتعليم لم يقابل مجلس النقابة أو يجتمع معهم سوى مرة، مؤكدًا أن المتعاون فقط مع نقابة المعلمين هو الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين.



