هبة الأباصيري لابنتها: "طول ما أنتي في بيتي مش هبطل أراقب موبايلك"

وجهت الإعلامية هبة الأباصيري، رسالة خاصة لابنتها على الهواء، أكدت من خلالها أنها لن تكف عن التفتيش في هاتفها المحمول حتى تصل للسن القانوني.



وقالت خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "رقابتي على هاتف ابنتي هو مشكلة حياتها"، وردت على مطالبة ابنتها بأن يكون لها حياتها الخاصة وألا تفتش والدتها في هاتفها قائلة: "دا عند طنط، وعندما تكملي 21 عامًا طول ما انتي في بيتي وأنا اللي بصرف عليكي هبص على تليفونك وخلينا أصحاب أحسن وقولي أنت".



يذكر أن دراسة برلمانية أكدت أن الجرائم الإلكترونية وصلت إلى 1038 جريمة خلال آخر 60 يومًا.



وأهاب البرلمان المصري بالآباء والأمهات بالتركيز مع أبنائهم وذلك لعدم وقوعهم فريسة للمجرمين خاصة أن أكثر الجرائم يتعرض لها الأطفال تحت السن القانوني.

