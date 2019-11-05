"الوزراء العراقي" يقر حزمة إصلاحات لتهدئة المتظاهرين

أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات الإصلاحية تلبي بعض مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عموم البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.



وقال التليفزيون الرسمي العراقي في بيان اليوم، إن مجلس الوزراء أقر حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين ووافق على مشروع قانون اللجنة الأوليمبية العراقية وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه.



وقرر المجلس في اجتماع اليوم بالعاصمة بغداد، منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018- 2019.



ويستمر العراقيون في التظاهر منذ مطلع الشهر الماضي، مطالبين بمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ورحيل الحكومة.