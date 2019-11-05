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مصر

رئيس مجلس النواب: المدارس خالية من"الالتهاب السحائي"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:34 م
رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب،
أ ش أ
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استعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عددا من البيانات العاجلة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مصر خالية من وباء "الالتهاب السحائى"، وقال: تم إبلاغى بخلو البلاد من الالتهاب السحائي"، وربما التشخيص لبعض الحالات غير سليم أو تشابهت الأعراض الخاصة به مع الالتهاب السحائي، لا خوف مطلقا وأطمئن الجميع.

وجاء تأكيد رئيس المجلس عقب تساؤل النائب محمد السويدى، فى بيان عاجل، كيف يصدر بيان من مسئول بعدم وجود مرض الالتهاب السحائي، وأنه شخصيا حضر جنازة أحد الأطفال الذي أصيب بالمرض مؤخرا، مطالبا ممثل الحكومة فى البرلمان برد رسمي من وزارة الصحة بشأن البيان، رغم وجود حالات إصابة ووفاة بالمرض.

ولفت رئيس مجلس النواب ردا على بيان عاجل، وجهه النائب سلامة الرقيعي حول منطقة رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، وصرف التعويضات للمضارين من عمليات تطهير سيناء من الإرهابيين، إلى أن الاستثمارات في سيناء فى إطار مشروعات قومية كبرى وصلت تكلفتها إلى تريليون جنيه، وهو رقم يفوق كل ما تم إنفاقه عبر سنوات عديدة ماضية.

وقال الرقيعي: إنه كان هناك إخلاء لمنطقة كبيرة وتعويض السكان عن المنازل والزراعات وهي ممتدة بطول 13 كيلومترا من الشمال للجنوب وبالتالي لابد من صرف تعويضات المتضررين، مشيرا الي أنه تم فتح حساب بالبنك المركزي وصرفت مبالغ للمضارين من الإجراء وتبقى عدد كبير من سكان تلك المناطق لم يتم الصرف له، وهؤلاء مقيمون في محافظات أخرى ويحتاجون لإلحاق أبنائهم بالمدارس وتسهيل سبل معيشتهم.
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