إليسا تهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده.. صورة

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الفنان محمد حماقي، بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم 4 نوفمبر، بنشر صورة لها برفقته من برنامج The Voice عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت إليسا في تعليقها على الصورة: "الأصدقاء في هذا المجال نادرون للغاية لكنك بالتأكيد واحد منهم! محمد حماقي، أسعد عيد ميلاد أعز صديقي.. فلتشرق دائما وتنجح وتملأ آذاننا بالموسيقى الجميلة".



يذكر أن إليسا اعتذرت عن المشاركة في الجزء الخامس من برنامج The Voice، والذي كانت تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب حماقي وعاصي الحلاني وأحلام، وحلت مكانها الفنانة المغربية سميرة سعيد، وحل الفنان راغب علامة مكان الفنان عاصي الحلاني الذي انتقل إلى kids The Voice.