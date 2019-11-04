الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

القيادة المركزية الأمريكية: "IMX19" سيحمي الملاحة بقناة السويس والخليج العربي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
طباعة
أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، أن التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX19)، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتدفق التجارة التي تمر بالممرات الملاحية الاستراتيجية وعلى رأسها قناة السويس.

وقالت القيادة المركزية في بيان عبر صفحتها على موقع "تويتر" مساء اليوم "يعمل IMX19 على إظهار العزم العالمي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار وحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من قناة السويس جنوبًا إلى مضيق باب المندب عبر مضيق هرمز إلى شمال الخليج العربي".

وبدأت فعاليات التمرين البحري الدولي imx19، أمس من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في البحرين في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي.

ومن بين الأهداف المشتركة للتمرين تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة؛ لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يتخذ إجراءات جديدة لحماية مضيق باب المندب

نتانياهو يحذر إيران من إغلاق مضيق باب المندب

إيران تبدأ مناورات بحرية في مضيق هرمز وسط مراقبة أمريكية

اجتماع عسكري "أمريكي - خليجي" يناقش الأمن البحرى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

منذ ساعة و 13 دقيقة

«النقل» تحيل المتسببين بواقعة «قطار شبين» للنيابة: جميعهم مدانون

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

طقس الثلاثاء: فرص لسقوط الأمطار فى هذه المناطق

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

وليد البح قاتل رئيس مباحث قوص.. هارب من 67 سنة سجن

أيام زمان

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

«خاف حبي يخسّره كل البنات».. سبب الزواج السري بين سعاد حسني وحليم

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

أخطرها الاكتئاب.. تعرف الآثار السلبية لزيادة الوزن

دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر

إطلاق حملة توعية بمرض سرطان الثدى فى غانا

الرئيس نيوز

"روساتوم الروسية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

السيسي يشكر ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

منوعات

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بـ«قميص الأهلي»: أخي الكبير بخير (صور)

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

ثعبان يوقف مباراة كرة قدم في السعودية (صور)

كشكول

"سبع" يحيل طالب بتجارة طنطا لمجلس التأديب بسبب تعاطي الحشيش

"الوقف التعليمية" تتصدر مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في قنا

محافظ البحيرة يكرم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادى

إسلام سياسي

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

صحفي عراقي يحذر من مستقبل داعش بعد مقتل زعيمه

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

بالصور.. تكريم خالد جلال فى ندوة مؤسسة الأهرام

عادل عصمت يناقش "الوصايا" بنادي ركن الياسمين

"العجوز والبحر" على مائدة أتيليه القاهرة.. 16 نوفمبر

عرض فيلم "القليوبي.. صديق الحياة" بمركز الإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك