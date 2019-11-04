القيادة المركزية الأمريكية: "IMX19" سيحمي الملاحة بقناة السويس والخليج العربي

أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، أن التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX19)، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتدفق التجارة التي تمر بالممرات الملاحية الاستراتيجية وعلى رأسها قناة السويس.



وقالت القيادة المركزية في بيان عبر صفحتها على موقع "تويتر" مساء اليوم "يعمل IMX19 على إظهار العزم العالمي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار وحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من قناة السويس جنوبًا إلى مضيق باب المندب عبر مضيق هرمز إلى شمال الخليج العربي".



وبدأت فعاليات التمرين البحري الدولي imx19، أمس من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في البحرين في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي.



ومن بين الأهداف المشتركة للتمرين تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة؛ لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.