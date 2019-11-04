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سميرة سعيد تهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده.. صورة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:17 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة المغربية سمير سعيد، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشرت صورة لها برفقته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت سميرة سعيد، على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي حماقي.. آمل أن يملأ هذا العام بالحب والسعادة والصحة والثروة والنجاح.. لكن لا يفوز بالصوت".

يذكر أن الفنان محمد حماقي من مواليد عام 1975، ويحتفل هذا العام ببلوغه الـ 44 عامًا، كما أنه يشارك خلال الوقت الحالي في عضوية لجنة تحكيم برنامج The Voice، إلى جانب الفنانة سميرة سعيد، والفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام.

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