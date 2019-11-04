إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير من "التشييك" (شاهد)

نشرت الفنانة إنجى المقدم، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام".



وظهرت إنجى، فى الصور بإطلالة شتوية خلال زيارتها لمدينة "براغ" عاصمة جمهورية التشيك، وظهرت صورها في بعض الأماكن السياحية.



يذكر أن آخر أعمال إنجى المقدم مسلسل "ولد الغلابة" الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولة المسلسل أحمد السقا ومحمد ممدوح وهبة مجدى، وإدوارد، وكريم عفيفى، وهادى الجيار، وصفاء الطوخى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.



