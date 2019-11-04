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مصر

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وسام عطية
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاثنين، عن القضاء على 83 تكفيريا فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية .

وقالت القوات المسلحة فى بيان اليوم إن جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، عن تحقيق نجاحات تمثلت فى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الإستراتيجي الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي).

كما أسفرت الجهود عن القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الأنواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة .

كما أسفرت جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية عن اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط وتدمير 33 سيارة ، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

كما تم إلقاء القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وحققت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية النجاحات الآتية:

ضبط (13) بندقية مختلفة الأنواع و(48) خزنة ومسدس و (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جراما من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جراما من مادة الأفيون و(1,579,890) قرص مخدر ، وإكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو و(3) مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

كما تم ضبط (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط (1242) كيلو جراما من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ (4707) افراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان اثنان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

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