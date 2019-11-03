تامر حسني يكشف صعوبات مر بها قبل دخوله الفن.. ونصيحة للجمهور

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو من لقائه السابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".واستعرض تامر حسني خلال الفيديو، الصعوبات التي مر بها في حياته قبل أن يحترف الغناء وكيف حوّل تجربة الفشل إلى نجاح.وعلق "تامر"، على الفيديو قائلًا: "بصراحة الكلام دا مهم أوي وعن تجربة ونفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله وحاطت عليه موسيقى مسلسل آدم عجبني جدًا وحبيت إنكم تشوفوه تاني وتسمعوه كويس جدًا جايز المعنى اللي فيه يوصلكم اكتر، وجايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كد وخلوا بالكم الكلام دا ممكن يكون إشارة لناس كتير فيكم محتاجين يسمعوه حالا".من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لعرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الأيام المقبلة ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.