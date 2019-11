تامر حسني يكشف صعوبات مر بها قبل دخوله الفن.. ونصيحة للجمهور

View this post on Instagram

بصراحه الكلام دا مهم اوي و عن تجربه و نفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله و حاطت عليه موسيقة مسلسل آدم عجبني جداً و حبيت انكم تشوفوه تاني و تسمعوه كويس جداً جايز المعنى اللي فيه يوصلكم اكتر و جايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كدا و خلوا بالكم الكلام دا ممكن يكون إشاره لناس كتير فيكم محتاجين يسمعوه حالاً