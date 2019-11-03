ظهور الجدري المائي بين تلاميذ الابتدائي في الشرقية

شهدت مدارس محافظة الشرقية للتعليم الأساسي، إصابة 12 تلميذ وتلميذة، بعدوى مرض الجدير المائي بشكل مفاجئ.



وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغا بظهور حالات عدوى "طفح جلدي" بين تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بعدد من مدارس التعليم الأساسي، وتم إيفاد مجموعة من أطباء من المديرية لفحص الحالات.



ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم اكتشاف إصابة 12 تلميذا باشتباه بالجديري المائي، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد عزلهم، وتحويلهم للجهات الطبية المختصة.



وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد أخطرت غرفة عمليات محافظة الشرقية، بظهور مرض الجدري المائي بين عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية، وقد تم إعطائهم إجازة لمدة 15 يوما، وهي فترة احتضان المرض، مع متابعة حالتهم مع مديرية الصحة لحين تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.