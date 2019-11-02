سميرة سعيد تبكي على الهواء في The Voice.. فيديو

دخلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، في نوبة بكاء على المسرح وذلك بعد فقرة غناء المتسابقتين كلارا عطاالله، وملك سنود، خلال الحلقة الثانية من المواجهة.



واختارت سميرة سعيد، المتسابقة كلارا عطاالله، للانتقال لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج على حساب المتسابقة ملك، والتي ما إن ودعتها حتى دخلت في نوبة بكاء.



وحاولت الفنانة الإماراتية أحلام تهدئتها لينضم لها الفنان محمد حماقي والفنان راغب علامة، واللذان أكدا لها أن اختيارها كان جيدًا وأن كلارا أبدعت على المسرح، لتسألهم حقًا فيؤكدان لها كلامهما مرة أخرى.



يذكر أن مرحلة العروض المباشرة من البرنامج يتبقى عليها أسبوع واحد قبل انتهاء المرحلة الثالثة من مرحلة المواجهة الأسبوع المقبل.



سميرة تبكي متأثرة بعد استبعادها لـ

Malak Sound 😞#MBCTheVoice@SamiraSaid pic.twitter.com/WpezcuXUtE — MBC The Voice (@mbcthevoice) November 2, 2019