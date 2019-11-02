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الوكيل يوضح أهمية الاكتشافات البترولية الأخيرة بالنسبة للاستثمار بمصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:39 م
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
سناء إسماعيل
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قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والإفريقية، إن مصر كانت في العام الماضي مستورد للغازة، وخلال هذا العام أصبحت مصدرة للغاز ومع ترسيم الحدود، في البحر الأبيض ظهر حقل ظهر، بالإضافة إلى أن شركة "ايني" اكتشفت حقلين آخرين، فمصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تكلفة نقل الغاز لمصر كانت مكلفة فبالتالي الدولة لن تشتريه بثمن وتبيعه بأقل منه ولا تستطيع دعم صناعات معينة.

وتابع، "حاليا بعد الإنتاج المحلي اختفت تكلفة الاستيراد والنقل، وبالتالي التكلفة بدأت في الانخفاض لأن الإنتاج بدأ في الزيادة وبالتالي خفض سعر الطاقة بصفة عامة للمصانع والقطاع الخاص في إطار استراتيجية واضحة سواء أكانت صناعات أمن قومي لا بد من دعمها، أو صناعات تنمية أو تصديرية".

واستكمل: "مع كل هذه الصناعات الكبرى التي تنفذ، لا يوجد لدينا كم كاف من الحديد والأسمنت ولذلك فإن هذين القطاعين لا بد من دعمهما لأنهما صناعات استراتيجية وأمن قومي، وكذلك استصلاح مليون ونص فدان، ولا يوجد أسمدة التي تعتمد في صناعتها على الغاز وبالتالي فكرة الدعم من عدمه تكون في إطار النظرة الاستراتيجية للدولة ككل".

وأوضح أن بعض الدول من الممكن أن تورد لنا بضائع قليلة الأسعار حتى تقضي على إنتاجنا المحلي منها وبعد ذلك ترفع الأسعار، ولذلك فلا بد من وجود رؤية طويلة الأجل والقرارات السيادية التي تم اتخاذها.
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