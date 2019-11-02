حنان ترك تحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها.. صورة

حذرت الفنانة حنان ترك، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، من وجود صفحات مزيفة تحمل اسمها وتتكلم على لسانها.



ونشرت حنان ترك، صورة لمنشور لإحدى هذه الصفحات وهي تدعو لتوجيه أسئلتهم على هاشتاج "اسأل حنان" وأنها ستقوم بالرد عليهم.



وعلقت حنان ترك على الصورة قائلة: "أرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث أني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر وهذا الحساب على الفيسبوك وجاري توثيقه وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا.. وأشكركم شكرا جزيلا. حنان ترك في 2 نوفمبر 2019".



يذكر أن الفنانة منة زكي، ردت مؤخرا على سؤال خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، حول عودة حنان ترك لتمثيل مرة أخرى قائلة: "هي متزوجة ولديها أبناؤها ومبسوطة جدا".



وأضافت: "كل ما أشاهدها أحثها على العودة ولكن هي سعيدة بحياتها الحالية جدًا"، ووصفتها بأنها موهبة جبارة ولديها قبول غير عادي على الشاشة وما زالت صاحبة روح رائعة.

