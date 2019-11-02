بملابس مكشوفة.. إنجي المقدم تستعرض أنوثتها في حفل "الهالوين"

شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها بصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من حفل "الهالوين".



وظهرت "إنجي"، في إطلالة كلها أنوثة، حيث ارتدت "توب مكشوف"، علي ليجن من اللون الفضي.



وتشارك إنجي المقدم في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المنتظر عرضه ا لأيام المقبلة من بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولي.