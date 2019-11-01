"سر الحياة".. هنا "النصر للكيماويات الوسيطة" (فيديو)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحدهما لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فوق أكسيد الهيدروجين.



وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، التى شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.



وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972 وهى شركة متخصصة فى الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، والغازات الصناعية، والطبية، والمبيدات الحشرية.



وتمكنت الشركة من تنفيذ 11 مصنعًا جديدًا عبارة عن 9 مصانع بالعين السخنة ومصنعين بالمقر الرئيسي للشركة بأبو رواش، فضلًا عن البنيةِ التحتية والمرافق صناعية في ذات الوقت وبنفس القوى البشرية الفنية وفي أقصر مدة زمنية ممكنة ليصبح إجمالي مصانع الشركة سبعة وثلاثين مصنعًا لإنتاج منتجات إستراتيجية.



وتشمل هذه القلعة الصناعية 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية بطاقة إنتاجية 50 ألف طن من الكلور السائل، إضافة إلى 50 ألف طن من الصودا الكاوية السائلة، و25 ألف طن من الصودا الكاوية القشور، و50 ألف طن من الكيماويات الأخرى في العام، لإمداد قطاعات الدولة المختلفة بالكيماويات اللازمة لها، وبخاصة محطات توليد الكهرباء ومصانع السكر والغزل والنسيج والورق والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها من الصناعات المختلفة.



‎وأربعة مصانع أخرى لإنتاج المبيدات والمُخَّصِبَاتْ الزراعية السائلة والصلبة لخدمة قطاع الزراعة بمصر، إضافة إلى أربعة مصانع لإنتاج الأيروسولات المختلفة بطاقة إنتاجية 60 مليون عبوة في العام للقضاء على الحشرات المنزلية الضارة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، وأربعة مصانع إضافية لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بطاقة إنتاجية سنوية 13500 طن أكسجين وثلاثة آلاف طن نيتروجين، إضافة إلى 250 طنا من الأرجون وذلك لإمداد المستشفيات والمصانع المختلفة، ومصنعين لإنتاج الشبة السائلة والصلبة بطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف طن شبة سائلة، بالإضافة إلى 25 ألف طن من الشبة الصلبة لصالح منظومة صناعة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.

‎

وتشمل المنظومة الصناعية كذلك 12 مصنعا لإنتاج الأسمدة وحامض الفوسفوريك بطاقة إجمالية مليون ونصف المليون طن في العام من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية لخدمة قطاع الزراعة بمصر، وأربعة مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة سنوية مليون وخمسمائة وخمسين ألف طن لخدمة مصانع الشركة والمصانع الأخرى التي تعتمد على هذه المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيميائية الأخرى، ومصنعًا لإنتاج الفيبر جلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.



وافتتح أمس مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، لتغطية احتياجات القطاع الطبي في ضوء إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة والطلب المتزايد على الأكسجين المنتج داخل الشركة، وكذلك إنتاج النيتروجين والأرجون اللازمين للأغراض الصناعية والعمليات الإنتاجية لشركات إنتاج البترول والمصانع المختلفة، خاصة بعد ظهور الحاجة خلال عمليات حفر آبار الغاز في حقل "ظهر" من طلب متزايد على غاز الأرجون، حيث يضاعف هذا المصنع قدرة الشركة على إنتاج الغازات الطبية والصناعية لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الغازات الطبية والصناعية لتصبح إجمالي الإنتاج من الأكسجين 32 مليون لتر ومن النيتروجين 15 مليون لتر، ومن الأرجون 1 مليون لتر، ومن أكسيد النيتروز الطبي 150 طنا ‌‌ومن الإسيتلين 120 ألف م3.



كما افتتح مصنع لإنتاج فوق أكسيد الهيدروجين، ويعد الأول من نوعه في مصر، ويستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول ويبلغ حجم الاستيراد السنوي من هذه المادة نحو خمسة عشر ألف طن سنويًا طبقًا لبيانات هيئة الرقابة على الواردات والصادرات المصرية.



ويسهم هذا المصنع في توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين في مصر واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور بمصانع الشركة، والذي يكفي لإنتاج 23000 طن سنويًا من فوق أكسيد الهيدروجين، بالإضافة لإنتاج كامل احتياجات السوق المحلي من مادة فوق أكسيد الهيدروجين طبقًا للمواصفات العالمية المطلوبة وعدم استيرادها من الخارج توفيرًا للعملات الأجنبية مع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.