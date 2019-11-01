"شهيد قوص".. محبوب من زملائه وحاصل على دكتوراه بالقانون

استشهد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز قوص جنوب محافظة قنا، مساء أمس الخميس، فيما أصيب أفراد أمن آخرون، وذلك خلال مداهمة أمنية لإلقاء القبض على متهم هارب صادر ضده أحكام قضائية، بعد أن أحاول أقارب المتهم تهريبه بإطلاق النار على القوة الأمنية ، التي ترأسها رئيس المباحث بمركز قفط جنوب المحافظة.



وتنشر"الدستور" معلومات عن رئيس مباحث قسم شرطة قوص الذي استشهد نتيجة استهداف الحملة الأمنية بعد أن قدم روحه فداءًا للوطن، عقب إصابته بطلقات نارية، في اشتباكات مع العناصر الإجرامية الخطرة.



ووفق مصادر مقربة من أسرة الشهيد، فإن الراحل يبلغ من العمر قرابة 35 عامًا، تعود جذوره إلى مركز قوص، ويقيم في مدينة قنا، ووالده صيدلي، توفي منذ قرابة عام، وتزوج الشهيد في 2015، ومعه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، ولديه 4 أشقاء بنات.



وأضافت المصادر، أن الشهيد عمل في أكثر من مكان بمديرية أمن قنا، منها تنفيذ الأحكام، ومباحث قفط ونقادة، حتى أصبح رئيسًا لمباحث قوص، في حركة التنقلات الحديثة، منوهًا إلى أن الشهيد محبوبًا وسط زملائه من الضباط والأفراد، وحصل على دكتوراه في القانون، وكان يعامل الجميع معاملة حسنة، فضلًا عن مساهمته في القبض على العديد من الخارجين عن القانون، كما كان له دور كبير في كشف ملابسات عدد من الجرائم الغامضة بقنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد استشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وإصابة 4 من أفراد الشرطة بطلقات نارية، وذلك على أيد خارجين عن القانون حال ترأسه لحملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.



وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن رئيس المباحث تلقى طلقات نارية خلال مشاركته بالحملة ضد خارجين عن القانون، فيما أصيب أمناء الشرطة بطلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.