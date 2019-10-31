سؤال محرج لـ هازال كايا عن حملها فكيف ردت عليه؟



تعرضت النجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيصا باسم فريحة، لموقف محرج، أثناء مغادرتها هي وزوجها المخرج على أتاي، أحد الأماكن ويتوجهان إلى سيارتهما..

وفوجئت هازال، بعدد من الصحفيين الذين أحاطوا بهما، وطرحوا عليها عددًا من الأسئلة، وكان أبرزها عن الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل وهو السؤال الذي أثار دهشتها إذ أشارت في حديثها السريع والعفوي إلى أنه لا يعقل طرح مثل هذا السؤال عليها، مضيفة: "هذا سؤال معيب جدًا".

يذكر أن هازال كايا، تستعد لاستقبال مولودها الأول خلال هذه الأيام، خاصة أنها دخلت في شهرها التاسع من الحمل.

وكانت هازال كايا، قد احتفلت بزفافها على المخرج على أتاي في 6 فبراير 2019، وحضر حفل زفافها عددًا كبيرًا من نجوم نجوم تركيا.

