إزالة 12 حالة تعد على النيل بالمحافظات

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، 12 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل، اليوم الخميس، في محافظات "بني سويف، وقنا، وسوهاج"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 49208 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وأكد وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضى قدما وعدم التهاون فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث،ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.