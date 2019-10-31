"الشاهد" يجدد دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة

جدد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، دعوته إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم وتضع على رأس أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.



وقال الشاهد في تصريح اليوم الخميس: "إن الاقتصاد التونسي تجاوز مرحلة الخطر، وهناك دلائل واضحة وجلية على ذلك غير قابلة للتشكيك"، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النتائج للرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود.



كما دعا المستثمرين الأجانب والتونسيين إلى دعم الاستثمارات في تونس، مشيرًا إلى أن تونس أصبحت في عام 2019 في وضع أمني أفضل وكسبت جولات في مكافحة الإرهاب، كما ابتعد شبح الإفلاس في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية عام 2020 إلى 3% وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة.