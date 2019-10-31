السيسي يلتقط صورة تذكارية مع عمال شركة النصر للكيماويات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع العاملين في مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، وعدد من المسئولين، في ختام جولته التفقدية.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.