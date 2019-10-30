افتتاح مركز تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين بجامعة المنصورة

افتتح الدكتورمحمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء، واللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، مركز تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.



جاء ذلك بحضور الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود سليمان الجعيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية.



وقال الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية، إن المركز يهدف إلى تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع الشباب بما يتوافق وروح العصر، ورصد الحالات التي تتسم بميول قد تكون عنيفة أو لديها سلوك مغاير لزملائها ومحاولة دمجهم في الأنشطة المختلفة، وعقد دورات في التنمية البشرية، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك بالمشاركة مع الهيئات الحكومية المختلفة وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، وزارة التضامن، وزارة الشباب والرياضة.