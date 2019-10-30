"عون" يطلب من حكومة الحريري الاستمرار بعملها لحين تشكيل حكومة

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حكومة سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.



جاء ذلك في خبر عاجل نقلته وسائل الإعلام اللبنانية.



يأتي هذا على خلفية تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالتها أمس، بناءً على الاحتجاجات التي تشهدها لبنان.