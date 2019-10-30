الأنفاق: تقليل فترة تطوير الخط الأول للمترو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك توجيهات سياسية بضرورة تقليل المدة الزمنية لتطوير وتجديد الخط الأول للمترو وذلك بسبب زيادة الكثافة الركابية على الخط فينقل ما يقرب من مليون وربع مواطن يوميا.



وأ ضاف"والي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم تقليل المدة الزمنية للتطوير قدر الإمكان لتصبح بدلا من 6 سنوات كما كان مخطط لها من قبل إلى ما يقرب من 4 سنوات، لافتا إلى أن التطوير فى الخط يجري بالتزامن مع تشغيل الخط وهو ما يزيد من عبء الأمر على الهيئة، نظرا لأن ساعات العمل لا تستغرق أكثر من 6 ساعات على مدار اليوم".



وأوضح أن تطوير الخط الأول سوف يساعد بصورة كبيرة في تقليل زمن التقاطر بين الرحلات إلي أن يصل إلي ما يقرب من دقيقة ونصف دقيقة فقط، وبالتالى تقليل زمن الرحلة من المرج الجديدة وحتى حلوان وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري من خلال استغلال الوقت المتوفر في المواصلات في القيام بأمور عدة وتوفير حياة كريمة له.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن مرفق مترو الأنفاق يعد المرفق الأكثر سرعة وأمان بين كافة المواصلات والأرخص بينهم.