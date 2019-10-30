أسرة "أنا عندى صورة" تحتفل بالعرض الخاص للفيلم (صور)

احتفلت أسرة فيلم "أنا عندي صورة" بالعرض الخاص للفيلم، بحضور مخرجه محمد زيدان، والفنانين علي قاسم ولطيفة فهمي والمخرجين يسري نصر الله وخيري بشارة وأحمد عبد الله وأحمد المناويشي وإسلام ناصر عبد المنعم والروائي والسيناريست أحمد العايدي.



كما حضر الناقد رامي عبد الرازق ونيرمين يسر وأحمد سعد الدين والإعلامي عماد الدين حسين والنقاد دكتور وليد سيف الرئيس السابق للمركز القومي للسينما ومهرجان الإسكندرية وقصر ثقافة السينما.



الفيلم إنتاج مارك لطفي، وحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي، كما حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة والمهرجان القومي للسينما.



الفيلم يحكي عن مطاوع عويس الكومبارس المصري الذي ظهر في ألف فيلم منذ عام ١٩٤٠ حتى ٢٠١٥ وعبر حياته يأخذنا في رحلة إلي التاريخ المخفي للسينما المصرية.