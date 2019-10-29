نقيب المأذونين: 60% من الزواج الثاني يفشل في أول سنتين

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن 60% من الزواج الثاني بمصر، يبوء بالفشل خلال أول سنتين من الزواج، بينما النسبة الباقية قد تستمر الزيجة 10 سنوات.



ولفت نقيب المأذونين، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الزواج الثاني ليس لعيب في الزوجة الأولى ولا "عين زايغة" من الزوج، وإنما لوجود حلقة مفقودة بين الزوجين تفقد العلاقة الزوجية قوتها، فتكتمل عند الأخرى.



وأوضح أنه التقى بحالات كثيرة تجمع أزواجها الثلاثة أو الأربعة في بيت واحد على غرار الحاج متولي.

