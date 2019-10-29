الأمن اللبنانى يطفئ الحرائق بساحة الشهداء ورياض الصلح

قامت القوى الأمنية اللبنانية بإطفاء الحرائق في خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بواسطة غالونات المياه، في انتظار وصول رجال الإطفاء.



واستخدمت قوات الأمن اللبنانية، منذ قليل، الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار حزب الله اللبنانى التي هاجمت المتظاهرين وسط بيروت.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من الشبان الرافضين لقطع الطريق عند جسر الرينغ اقدموا على تكسير الخيم في ساحتي رياض الصلح والشهداء وحرقها.



وأكدت الوكالة أن الشبان من أهالي المنطقة المجاورة وليسوا حزبيين، وأن أشغالهم معطلة منذ 13 يومًا، مشيرين إلى أنهم أول من نزلوا إلى الساحتين في بداية الحراك، ويعانون مما يعانيه المعتصمون.