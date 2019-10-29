الآثار: لندن تزين شوارعها بصور "توت عنخ آمون"

أعلنت وزارة الآثار استعداد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال معرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون، خلال الفترة المقبلة في محطته الثالثة بعد مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس.



وأشارت الوزارة- في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- إلى أن الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطارات في لندن تزينت بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته، كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه، الذي حل ضيفًا على لندن بعد فترة غياب دامت نحو 12 عامًا، حيث إن آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت إلى لندن في 2007.



وأوضحت، أن المعرض سيضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب، منها تمثال "ألكا" والمروحة الخاصة بالملك وعدد من الأواني وبعض التماثيل الصغيرة.