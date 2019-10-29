صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 17234 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5314 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلي مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1415 نقطة.