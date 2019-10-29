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عالم

كاتب بريطانى: المملكة المتحدة تثير قلق أوروبا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رصد الكاتب البريطاني جدعون راخمن تشابهات مهمة بين بلاده والاتحاد السوفيتي السابق، قائلا إن هذه التشابهات ستصبح أكثر وضوحا بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فيما يُعرف بـ بريكست.

ورأى الكاتب، في مقال بصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن أوجه الشبه التي أشار إليها جديرة بأن تثير القلق في المملكة المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي على السواء.

ولفت الكاتب إلى الاضطرابات الاقتصادية والنكسات الاستراتيجية التي تعرضت لها روسيا في حقبة التسعينات على نحو ترك الكثير من الروس على قناعة بأن بلادهم تعرضت للاستغلال من قبل الغرب، وكيف ركز الكرملين على الولايات المتحدة وعلى توسُّع حلف شمال الأطلسي الناتو، لكنه أيضا كان يرى في الاتحاد الأوروبي تهديدا؛ ذلك لأن موسكو كانت ترى أن امتداد هذا الاتحاد يأتي على حساب أجزاء كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي.

واستدرك راخمن قائلا إن البريطانيين يمتلكون تقاليد ليبرالية وديمقراطية لم تكن قائمة في الاتحاد السوفيتي، على نحو يجعل الطبقة السياسية البريطانية أحرص على الحيلولة دون سير المملكة المتحدة على طريق التمرد على أوروبا على النحو الذي سارت به روسيا غداة انهيار الاتحاد السوفيتي.
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