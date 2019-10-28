رغم اعتزالها مواقع التواصل.. شيرين عبدالوهاب مرشحة لجائزة أفضل مطربة بإفريقيا

تنافس الفنانة شيرين عبدالوهاب، على لقب أفضل مطربة في أفريقيا لعام 2019، خلال منافسات جوائز الموسيقى الأفريقية، المقرر إقامة حفلتها الرسمية في نيجيريا يوم 20 نوفمبر المقبل.



اختيار شيرين عبدالوهاب، جاء في الترشيحات النهائية لجوائز "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima"، والتي تعد أعرق الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فني موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، وتتضمن هذا العام منافسة بين العديد من النجوم العرب، منهم الفنان تامر حسني والمطرب مصطفى حجاج وفرقة كايروكي من مصر والمغربي أمينوكس.



يذكر أن شيرين عبدالوهاب، كانت قد أعلنت اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حرائق لبنان وبعد إعلانها إحياء حفل غنائي يعود ربحه لضحايا حرائق لبنان.

