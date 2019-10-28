خبير: تركيا دمجت 14 تنظيمًا مسلحًا للإخوان منذ 2014

قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم "فيلق الشام" شُكل تحت رعاية تركيا منذ عام 2014، حيث تم دمج فيه 14 كيانا محسوبا على جماعة الإخوان الإرهابية في سوريا.



وأضاف خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قيادات تنظيم "فيلق الشام" تنوب عن المخابرات التركية فيما يخص التنسيق مع جبهة النصرة وغيرها من الكيانات المسلحة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يسمون أنفسهم الجيش الوطني الجديد؛ ويبلغ تعدادهم حوالي 110 آلآف عسكري.



وتابع، أن تنظيم "فيلق الشام" دخل مع الجيش التركي في حملته الأخيرة بمنطقة ما بين "تل أبيض" و"رأس العين"، بشمال شرق سوريا، واصفًا علاقة الإخوان بتركيا بأنها علاقة عضوية بامتياز.

