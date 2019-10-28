رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة".. فيديو

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو طريف خلال تعلمها رقصة "الدبكة"، اللبنانية الشهيرة.وعلقت رانيا شوقي، على الفيديو قائلة: "محاولة لتعلم الدبكة في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في أسوان".وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي أثنت على خفة دم رانيا فريد شوقي، وسرعة تعلمها لرقصة الدبكة الشهيرة.من ناحية أخرى، تشارك رانيا فريد شوقي، في عروض مسرحية "الملك لير"، يشارك في بطولة العرض كل من يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، محمد فهيم، أيمن الشيوي، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.