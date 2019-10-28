المغربى دوزى يقترب من 11 مليون مشاهدة لأغنية "خلوها تهدر"

استطاع المطرب المغربي عبد الحفيظ دوزي أن يقترب من 11 مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "خلوها تهدر" خلال 10 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي طرحتها شركة "مزيكا" على طريقة الفيديو كليب.



"خليها تهدر" من كلمات وألحان شقيقه الفنان عبد القادر دوزى، وتوزيع موسيقى مراد مجود، ومن إخراج التركى كمال بشبورك.



يذكر أن أغنية "خلوها تهدر" هي التعاون الثالث بين دوزى ومزيكا التي تعاقد معها العام الماضى، وأطلق تحت رعايتها أغنية "آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا وصل إلى 79 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأيضا أغنية "باختصار" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وتخطت 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب.