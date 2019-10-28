"المالية" تعلن نتائج طرح سندات الخزانة.. اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات،14.30%، وأقل عائد 14.18%، ومتوسط العائد 14.27%وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.



فيما سجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات 14.25%، وأقل عائد 14%، ومتوسط العائد 14.09%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وحسب الموازنة تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتعلن وزارة المالية والبنك المركزي عن نتائج الطرح ونسبة التغطية والعائد على السندات بعد نجاح العطاء نهاية اليوم.